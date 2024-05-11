Bakanlık açıkladı... Güneş patlaması Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade etti. Sayan, patlamaların Türkiye'deki haberleşmeyi etkileyip etkilemeyeceği hakkında açıklamada bulundu.
Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerine işaret eden Sayan, "Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte." ifadesini kullandı.
Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.
Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe sosyal medyadan resmen duyurdu...
- Erdoğan'dan 'öğretmen cinayeti' açıklaması
- Seçimde düğüm çözülüyor
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi
- Kent Lokantası bir kente daha geliyor
- Filistin tasarısı BM'de onaylandı