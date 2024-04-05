Esenyurt’ta feci kaza: İBB işçisi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta (İBB)’de yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak’a, çalışma alanını denetlediği sırada otomobil çarptı. Yaşanan kazada 3 çocuk babası Çolak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:43
Esenyurt’ta feci kaza: İBB işçisi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde, gece saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak’a, sorumluluk alanını denetlemek için dolaşırken bir otomobil çarptı.

Kazanın etkisiyle yere yığılan Çolak’ı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis olay yerinde güvenlik önemli alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen 3 çocuk babası Çolak hayatını kaybetti.


Esenyurt haberleri ibb haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? Esenyurt Belediye başkanı kim oldu?

Esenyurt 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? Esenyurt Belediye başkanı kim oldu?
Esenyurt’ta 'merdiven aidatı' kavgası: Yaralılar var!

Esenyurt’ta 'merdiven aidatı' kavgası: Yaralılar var!
Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı!

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’

CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!

CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!

Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!
Kırklareli'nde CHP'nin itirazını İYİ Parti reddetti: Mehmet Siyam Kesimoğlu tepki gösterdi

Kırklareli'nde CHP'nin itirazını İYİ Parti reddetti: Mehmet Siyam Kesimoğlu tepki gösterdi
Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!

Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!
Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'

Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'
Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?