Esenyurt’ta feci kaza: İBB işçisi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:43

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde, gece saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak’a, sorumluluk alanını denetlemek için dolaşırken bir otomobil çarptı.

Kazanın etkisiyle yere yığılan Çolak’ı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis olay yerinde güvenlik önemli alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen 3 çocuk babası Çolak hayatını kaybetti.