Esenyurt 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? Esenyurt Belediye başkanı kim oldu?
Esenyurt seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Esenyurt'ta hangi aday ne kadar oy aldı? Esenyurt Belediye başkanı kim oldu?
Esenyurt yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Hamit Öncü
CHP
Ahmet Özer
İYİ Parti
Muharrem Yıldız
Yeniden Refah
Ahmet Fatih Hatunoğlu
Zafer Partisi
Emin Taşkan
Saadet
Mehmet Faruk Ertekin
Memleket
Tanju Karakuş
HÜDA PAR
Erkan Demir
DEVA Partisi
Ali Emrah Gürbüz
Gelecek Partisi
Münir Eren
ESENYURT'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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