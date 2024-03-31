Esenyurt 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? Esenyurt Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:20

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:20

Esenyurt yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Hamit Öncü

CHP

Ahmet Özer

İYİ Parti

Muharrem Yıldız

Yeniden Refah

Ahmet Fatih Hatunoğlu

Zafer Partisi

Emin Taşkan

Saadet

Mehmet Faruk Ertekin

Memleket

Tanju Karakuş

HÜDA PAR

Erkan Demir

DEVA Partisi

Ali Emrah Gürbüz

Gelecek Partisi

Münir Eren

ESENYURT'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.