Esenyurt’ta 'merdiven aidatı' kavgası: Yaralılar var!

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan 'merdiven aidatı' kavgasında ortalık birbirine girdi.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:15
Esenyurt’ta 'merdiven aidatı' kavgası: Yaralılar var!
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Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki komşu kadın arasında merdiven aidatı konusunda tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken olaya kadınların diğer yakınları da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olay sokağa taşarken iki taraf birbirine girdi.

Taraflardan bazıları eline sopa alarak karşı tarafa vururken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kavgada yaralananlara müdahale etti.

Yaşanan o kavga anları çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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