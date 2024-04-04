Esenyurt’ta 'merdiven aidatı' kavgası: Yaralılar var!
Esenyurt'ta komşular arasında çıkan 'merdiven aidatı' kavgasında ortalık birbirine girdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki komşu kadın arasında merdiven aidatı konusunda tartışma çıktı.
Çıkan tartışma büyürken olaya kadınların diğer yakınları da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olay sokağa taşarken iki taraf birbirine girdi.
Taraflardan bazıları eline sopa alarak karşı tarafa vururken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kavgada yaralananlara müdahale etti.
Yaşanan o kavga anları çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- 'Olup bitenler vahimdir'
- 'Bu toprakların insanıysan...'
- Bursa’da ‘bankamatik memurlarına’ tazminat!