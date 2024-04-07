Esenyurt’ta feci olay: 24 yaşındaki Dilara 30. kattan düştü!

İstanbul Esenyurt’ta 24 yaşındaki kadın, 39 katlı binanın 30’uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:47
Esenyurt’ta feci olay: 24 yaşındaki Dilara 30. kattan düştü!
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Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve yurttaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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