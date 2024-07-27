Esenyurt'ta freni boşalan TIR, 5 araca çarptı: Minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı!
Esenyurt’ta freni boşalan bir TIR, yolun ortasında yolcu indiren servise çarpmamak için park halindeki 5 araca çarptı. O sırada yolun ortasında duran servisten inen Özlem T. isimli yolcu, park halinde duran arabaların arasında sıkıştı. Bacağı kırılan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 FMG 64 plakalı TIR, seyir halinde ilerlediği sırada freni boşaldı. İddiaya göre, o esnada bir servis aracı, yolun ortasında yolcu indirmek için durdu.
MİNİBÜSTEN İNEN KADIN SIKIŞTI
Servise çarpmamak için manevra yapan TIR, park halindeki 5 araca çarptı. İndiği servisten kaldırıma geçmeye çalışan Özlem T. isimli kadın,TIR'ın çarptığı park halindeki başka bir servis aracı ve otomobil arasında sıkıştı.
Sıkışan kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza sonucu ayağı kırılan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
“SERVİS ARACI BİLİNÇSİZCE YOLUN ORTASINDA YOLCU İNDİRDİ”
Kaza sırasında önünde seyreden tırın freninin boşaldığını fark edip, aracıyla refüje çıkan Yusuf Tuncay, “Kendi aracımla Gazi Caddesi’nden aşağıya doğru iniyordum. Tırın freninin boşaldığını fark ettim önünde araç vardı. Servis aracı yolda yolcu indiriyordu. Ben de tırın geldiğini fark ettim ve refüje çıktım. Tır bana daha sonra da servis aracına vurarak durdu. Servis aracının altında bir bayan kaldı. Ayağının kırıldığını gördüm. İtfaiyeci arkadaşlar ve sağlık ekipleri geldi daha sonra. Servis aracı da yolun ortasında bilinçsiz bir şekilde yolcu indirdi. Daha sonra servis aracı kaçtı durmadı. Tır da 2-3 araca çarparak durdu” şeklinde konuştu.
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