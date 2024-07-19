Esenyurt’ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm
Esenyurt’ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında günlük kiralık bir evde bir kadın ölü olarak bulundu. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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