Esenyurt'ta günlük kiralanan evlere yönelik denetimde 269 daire mühürlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde günlük kiralanan evlere yönelik gerçekleştirilen denetimde 269 daire ile 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Esenyurt'ta günlük kiralanan evlere yönelik denetimde 269 daire mühürlendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:19

İstanbul'un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyon ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekiplerince, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 269 daire ile 2 ofis mühürlendi.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı konutlarını kiraya verdiği belirlenen 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.


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