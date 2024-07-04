İlk 6 ayda 205 kadın cinayeti, 117 şüpheli kadın ölümü: 'Aile odaklı politikalarınızdan vazgeçmek zorundasınız'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:43

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:43

Platformun verilerine göre ilk altı ayda 205 kadın öldürürken, 117 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Burada bir konuşma yapan platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, “2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde kadınları kimler öldürdü diye baktığımızda yüzde 42'sinin evli oldukları erkekler tarafından öldürdüğünü görüyoruz. Hiç az bir oran değil. Aile politikalarının sonuçlarıdır bunlar. Buradan bakanlığı bir kez daha uyarıyorum: Siz aile odaklı politikalarınızı sürdüğünüz durumda kadınlar mevcut eşleri, boşandıkları erkekler ve mevcut partnerleri tarafından öldürülmeye devam edecek. Aile odaklı politikalar öne sürüldüğü her noktada maalesef kadınlar o ailelerin içerisinde, o hanelerin içerisindeki şiddetle karşılaşıyorlar” dedi. Ataselim verilerde kadınların en çok evli oldukları erkekler ve ateşli silahlarla öldürüldüklerine de dikkat çekti.

Ataselim, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından bu yana ilk altı ayda gerçekleşen kadın cinayetlerini karşılaştırdı. 2021 yılının ilk altı ayında 131, 2022 yılının ilk altı ayında 164, 2023 yılının ilk altı ayında 147 ve 2024 yılının ilk altı ayında 205 kadın cinayeti işlendi. Ataselim, “Kadın cinayetinin bu kadar çok olduğu bir ay olmadı. Artmasının sebebi neydi? Yargı paketi gündeme geldi. Bir taslak dolaştı ve o taslak içerisinde 6284 kanunla ilgili düzenlemenin yer alacağından bahsediliyordu. Zorlama hapis kararlarına itirazın yolunu açacaklardı. Soyadıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararını iptal edip yeniden getireceklerini söylüyorlardı. Kadınlar çocukların olumsuz etkilenmemesi için erkeğin soyadını almak zorunda demişler. Çocukların olumsuz etkilenmemesini sağlayacak olan şey annelerinin eşit yaşamasıdır. Aile birliği önemli dedikleri durumda kadınlar daha çok öldürülüyor. Aile odaklı politikalarınızdan vazgeçmek zorundasınız” dedi.

BAKANLIĞIN VİZYON BELGESİNİ YIRTTI

Ataselim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı kürsüde yırtarak protesto etti. Ataselim, “Hepsini okuduk inceledik. Sürekli ailelerden bahsediliyor. Ailenin güçlenmesi, korunması konuşulurken, kadına yönelik şiddet kelimesi bir kez bile geçmiyor. Aile odaklı politikalarınızı, tıpkı kadınların direkt olarak haklarını yok saydığınız bu vizyonsuz vizyon belgenizi yırttığımız gibi yırtıp atacağız. Tarihi çöplüğüne göndereceğiz” dedi. Ataselim sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kadın cinayetleri artıyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’ndan imzayı çektikten sonra arttı. Ancak hiçbir kadın umutsuzluğa kapılmasın. 6284 sayılı kanunu etkin uygulatabiliriz. Mücadeleye devam edeceğiz”