Esenyurt'ta hareketli saatler: Sokak ortasında terör estirdi, önüne gelene saldırdı
Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın, kameralara yansıdı. Çocuğu ile yolda yürüyen bir kadını kovalayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor.
Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.
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