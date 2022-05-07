Esenyurt'ta 'husumet' cinayeti: Sokak ortasında öldürdü!
İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet olan taraflardan biri, diğerini silahla vurdu. Olayda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, Orhan Arti isimli şahsa silahla ateş etti.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Açılan 3 el ateş sonucu ağır yaralanan Orhan A., yere yığıldı. Olayı gören yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, sokakta emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Kalp krizi geçirdi! Acil kan aranıyor...
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci