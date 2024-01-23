Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: Üç kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kafede oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:56
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: Üç kişi yaralandı
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Olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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