Esenyurt'ta iki grup birbirine girdi: Çok sayıda polis sevk edildi

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:37

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine gelen polis kavgaya karışanları gözaltına alınırken, yaşanan kavga ise cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ellerinde sopalarla husumetlerinin içeride oturduğu derneğe geldi. Karşı karşıya gelen iki grup arasında kısa sürede kavga çıktı.

Kavgada iki tarafta sopa, tekme, tokatlarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler, polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede ayrıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.