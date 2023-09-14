Esenyurt'ta ilginç olay! Kaçak göçmen öyle bir yerden çıktı ki...

Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:06
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yer altı kablolarının geçtiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi.

Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.

Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçak göçmeni işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü.


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