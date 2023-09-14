Esenyurt'ta ilginç olay! Kaçak göçmen öyle bir yerden çıktı ki...
Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yer altı kablolarının geçtiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi.
Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.
Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaçak göçmeni işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü.
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