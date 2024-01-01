Esenyurt’ta intihar girişimi trafiği kilitledi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:51

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:37

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.