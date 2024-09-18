Esenyurt'ta işyerine silahlı saldırı: 7 gözaltı
Esenyurt'ta zırhlı polis aracının yanından bir işyerine ateş açarak kaçan motosikletli 2 şüpheli ve bağlantılı olduğu çetenin peşine düşen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Piri Reis Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek caddesinde, 12 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde motosikletli iki şüpheli caddedeki restorana ateş açtı.
Bu sırada aynı noktada görevli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere aldırış etmeyen şüpheliler, ters yöne girerek kaçtı. Şüpheliler izlerini kaybettirirken saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını takip ederek plakasız motosikleti kullanan şüphelilere ulaştı. Polis, olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheliyi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerle birlikte hayalet silah olarak da bilinen 3 adet Glock marka tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin restoranla aralarındaki bir husumet yüzünden olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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