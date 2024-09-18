Esenyurt'ta işyerine silahlı saldırı: 7 gözaltı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:12

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:12

Piri Reis Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek caddesinde, 12 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde motosikletli iki şüpheli caddedeki restorana ateş açtı.

Bu sırada aynı noktada görevli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere aldırış etmeyen şüpheliler, ters yöne girerek kaçtı. Şüpheliler izlerini kaybettirirken saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını takip ederek plakasız motosikleti kullanan şüphelilere ulaştı. Polis, olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheliyi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte hayalet silah olarak da bilinen 3 adet Glock marka tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin restoranla aralarındaki bir husumet yüzünden olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.