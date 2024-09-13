Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı: Polis ekiplerine aldırış etmedi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:52

Piri Reis Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kasklı bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Aynı noktada zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı.

Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı. Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Olay anının başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.