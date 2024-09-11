Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:50

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:51

Feci kaza, dün Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. TIR şoförü kavşakta dönmeye çalışırken park halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi.

Aracı zarar gören çevredeki bir esnaf ile TIR'dakiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavga caddenin ortasında ve orta refüjde de bir süre devam etti.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.