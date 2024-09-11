Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga!

Esenyurt'ta şoförünün kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı TIR park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, araç sahibi ile TIR'dakiler arasında tekme yumruklu kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:50

Feci kaza, dün Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. TIR şoförü kavşakta dönmeye çalışırken park halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi.

Aracı zarar gören çevredeki bir esnaf ile TIR'dakiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavga caddenin ortasında ve orta refüjde de bir süre devam etti.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt

İlgili Haberler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademisyenlerinden YÖK’e çağrı: Maaşlarımız Kanun'a uygun olarak eşitlenmedi, usulsüz kesintiler yapılıyor, denetleyin

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademisyenlerinden YÖK’e çağrı: Maaşlarımız Kanun'a uygun olarak eşitlenmedi, usulsüz kesintiler yapılıyor, denetleyin
Esenyurt’ta ‘site dolandırıcılığı’ şebekesinin yargılandığı davada ara karar: Bir sanık tahliye edildi

Esenyurt’ta ‘site dolandırıcılığı’ şebekesinin yargılandığı davada ara karar: Bir sanık tahliye edildi
Esenyurt’ta bir kişiyi süratle giden arabadan sokağa attılar

Esenyurt’ta bir kişiyi süratle giden arabadan sokağa attılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler