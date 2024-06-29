Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga

Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:07

Güncelleme: 29.06.2024 - 15:07

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi 1417’inci sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde kadınlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Binada başlayan kadınların tartışması kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Apartmandan dışarıya çıkan kadınlardan birinin, kavga ettiği kadını taşla ve bıçakla kovaladığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kavgaya tutuşan taraflar birbirini yumruklarken, öte yandan da görüntülerde bir kişinin kavga eden kadınlardan birine tekme attığı görüldü. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle yatışan kavgada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.