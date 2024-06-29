Mardin'de 'kız isteme' kavgasında kan aktı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde ‘kız isteme’ yüzünden akraba 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ümran Olgun (35) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:21
Mardin'de 'kız isteme' kavgasında kan aktı!
Abone Ol google-news

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan Olgun, Çimen ve Bağış aileleri arasında ‘kız isteme’ yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ümran Olgun, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Olgun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olgun’un cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


mardin haberleri Akraba haberleri kız isteme haberleri silahlı kavga haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

Burdur'da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Burdur'da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Sakarya’da kazma ve tüfekli kavga: 2 yaralı

Sakarya’da kazma ve tüfekli kavga: 2 yaralı
Zafer Partili eski başkan ve 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Zafer Partili eski başkan ve 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler