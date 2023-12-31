Esenyurt'ta kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağmuru: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Esenyurt’ta lüks bir sitesinin kafeteryasında okey oynayan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.
Esenyurt Zafer Mahallesi’nde lüks bir sitenin içerisindeki kafeteryada okey oynayan 4 arkadaş, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Okey masasında bulunan M.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- 'Dosyaların içeriğini bilseler...'
- Peş peşe üç defa sallandı
- Bursa'da korkutan deprem!
- 'Alayının karşısında...'
- 'Hukuk'u hatırladı, o sözlerini yuttu!
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- Erdoğan'dan yeni yıl mesajı