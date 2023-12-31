Esenyurt'ta kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağmuru: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Esenyurt’ta lüks bir sitesinin kafeteryasında okey oynayan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 20:54
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Esenyurt Zafer Mahallesi’nde lüks bir sitenin içerisindeki kafeteryada okey oynayan 4 arkadaş, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Okey masasında bulunan M.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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