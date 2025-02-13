Esenyurt’ta kan donduran olay: Köpeğini gezdirirken başından vurulmuş halde buldu
Esenyurt’ta parkta köpeğini gezdiren bir kişi, 35 yaşındaki İbrahim Gülseren’i kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Esenyurt’ta 35 yaşındaki İbrahim Gülseren, sabah saatlerinde parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Parkta köpeğini gezdiren bir kişi, parkın köşesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği tespit edilen İbrahim Gülseren’in kafasında bir adet mermi girişi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gülseren’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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