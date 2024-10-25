Esenyurt’ta komşular arasında 'park yeri' kavgası: Yumruk ve tekmeler havada uçuştu!

İstanbul Esenyurt’ta komşular arasında çıkan park yeri kavgasında ortalık karıştı. Taraflar birbirleri ile tekme tokat kavga ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta komşular arasında 'park yeri' kavgası: Yumruk ve tekmeler havada uçuştu!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:01

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki komşu arasında araçlarını park ettikleri yer nedeniyle tartışma çıktı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmeyle birbirlerine vurmaya başladı.

Dakikalar boyunca sokakta tartışan ardından birbirlerine saldıran komşuların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt #park yeri

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