Esenyurt'ta konut projesinin ele geçirildiği iddiasına ilişkin yeni gelişme: Polis memurları ve sitede kalanlar hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 19:25

Güncelleme: 15.04.2023 - 19:25

Esenyurt'taki Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları belirlenmişti.

Geçen günlerde şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar ve konut mağdurları bahsi geçen Fly Butik Residence projesinin olduğu binaya gitti. İddialara göre Uçar ve dairelerine geçemediği öne sürülen yurttaşlar, dairelerde yaşayan ve çete üyeleri tarafından yerleştirildiği iddia edilen kişiler tarafından kötü muameleye maruz kaldı. İş insanı Metin Uçar, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, iddialara göre H.H.C. isimli polis memurundan da şikayetçi oldu. Suç duyurusunda, H.H.C., isimli memurunun projeye gelen Uçar ve dairelerine geçemediği öne sürülen yurttaşlara, ‘Ne işiniz var lan sizin burda’ ve ‘sus konuşma’ şeklinde söylemlerde bulunduğu ve zincirleme tehdit ve hakaret ettiği öne sürüldü.

YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

Ayrıca, A.A. ve S.S. isimli konut mağduru olduğu iddia edilen kişilerin, çete mensuplarından şikayetçi olmak için dilekçelerini hazırladıkları ve savcılık tarafından şikayetlerinin alınması amacıyla polis merkezine gittikleri ve ifadelerinin alındığı sırada, ifadelerini alan polis memurlarının “İnşaat Metin Uçar’ın değil mi, neden Metin Uçar’dan şikayetçi olmuyorsun, ondan da ol” şeklinde yönlendirmelerde bulunduğu da suç duyurusunda iddia edildi. H.H.C. isimli polis memuru, ifade alan polis memurları ve projede kalan ve çete ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler hakkında, Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Yararına Suç İşlemek, Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte, Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 2559 sayılı Kanuna Muhalefet, Suç İşlemeye Tahrik ve Görevi Kötüye Kullanmak, İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal, İftira, Alenen Hakaret suçları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.