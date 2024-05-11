Esenyurt’ta korkutan çatı yangını

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yere düşen kıvılcımlar nedeniyle bir aracın tavanı da zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:56
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Yangın, Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangının alevleri bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan çatıdan yere düşen kıvılcımlar nedeniyle park halindeki bir aracın tavanının da zarar gördüğü görüldü.


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