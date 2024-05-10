Beyoğlu’nda apart otelde yangın
Beyoğlu’nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.
Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla katında çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı. Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı.
Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
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