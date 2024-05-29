Esenyurt'ta feci kaza: Çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrasında kamyon şoförü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:00
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Erzurum Kongre Caddesi'nde iddiaya göre cadde üzerinde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen Hasan C. çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.’nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çöp kamyonunun çocuğa çarptıktan sonra bir süre daha yoluna devam ettiği görülüyor.


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