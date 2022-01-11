Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga

11 Ocak 2022 Salı, 08:06

Olay, Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle cadde üzerinde bulunan markete girdi. Market sahibi de hemen iş yerinin kepenklerini kapattı. Dışarıda kalan kişiler ise markete doğru pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiden bilgi alan polis ekipleri iş yerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında bir otomobil ile marketin camlarında açılan ateş sonucu hasar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri markete pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar marketin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişi görünüyor. Görüntülerin devamında dışarı çıkmak isteyen bir kişi olduğu görülüyor market sahibinin ise engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ediyor.