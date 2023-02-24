Esenyurt'ta metruk binada yangın paniği: Alevler üç binaya zarar verdi

İstanbul Esenyurt'ta metruk binada başlayan yangın 3 binanın çatısını zarar verdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:18
Esenyurt'ta metruk binada yangın paniği: Alevler üç binaya zarar verdi
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İncirtepe mahallesi 368. Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında 3 katlı metruk bina bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını sıçrayan alevleri müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Alevlerin sıçradığı bina sakini Müftü Erdağı, "Çocukların bağırmaları ile yangın çıktığını dışarı bakınca anladık. Karşı binadan yan binalara alevlerin sıçradığını da sonradan fark ettik" ifadelerini kullandı.


Esenyurt Yangın itfaiye

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