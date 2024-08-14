Esenyurt’ta perdeleri birbirine bağlayıp pencereden kaçmaya çalışan şahıs 4’üncü kattan düşerek yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta ev arkadaşıyla kavga ettikten sonra perdeleri birbirine bağlayarak pencereden kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi, perdelerin kopmasıyla dördüncü kattan düştü. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:41
Esenyurt’ta perdeleri birbirine bağlayıp pencereden kaçmaya çalışan şahıs 4’üncü kattan düşerek yaralandı
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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev arkadaşı ile kavga edip evden kaçmak isteyen kişi, yaşadıkları binanın 4’üncü katındaki daire penceresinden evdeki perdeleri birbirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada ağırlık sebebiyle perdelerin kopması sonucu şahıs, apartman boşluğuna düştü. Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ekiplerin müdahalesi sonrası sedye ile taşınarak ambulansa bindirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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