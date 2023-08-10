Esenyurt'ta pompalı tüfekle işyerine ateş eden saldırgan tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden işyerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı.
Koza Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden işyeriyle arasında anlaşmazlık bulunan M.B.T. pompalı tüfekle iş yerine gelerek rast gele ateş etti.
Saldırının ardından elinde tüfekle olay yerinden uzaklaşan M.B.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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