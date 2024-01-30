Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Rezidansın 23'üncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:40

İran uyruklu Amir Sadra A. (23), Saadetdere Mahallesi'nde bulunan rezidansın 23. katından asma kata düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

İlk incelemede Amir Sadra A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.