Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Rezidansın 23'üncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın 23. katından düşen İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:35
Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Rezidansın 23'üncü katından düşen kişi hayatını kaybetti
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İran uyruklu Amir Sadra A. (23), Saadetdere Mahallesi'nde bulunan rezidansın 23. katından asma kata düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

İlk incelemede Amir Sadra A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.


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