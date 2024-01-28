Esenyurt'ta şüpheli ölüm... 11. kattan düşen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir kişi, yaşadığı sitenin 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken, aynı evde bir şahıs olduğu ve olaydan önce kavga sesleri geldiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:37
Esenyurt'ta şüpheli ölüm... 11. kattan düşen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
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Olay, geçen Cuma günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde lüks sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede yaşayan Haiti uyruklu Wanderson Jean Louıs, oturduğu binada kimliği belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı.

Bağrışma seslerinin ardından Haitili şahıs, binanın 11. kat penceresinden aşağı düştü. Louıs’in düşme nedeni henüz belirlenemezken, diğer şahıs kayıplara karıştı.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşağı düşen adam, sedye yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, ağır yaralanan Louıs, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.


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