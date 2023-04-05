Esenyurt’ta silahlı çetenin işgal ettiği siteden yabancı uyruklular da şikayetçi oldu: 'Arkalarında siyasi güç var'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:28

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:28

Yüzlerce Türk vatandaşın dolandırıldığı iddia edilen konut projesinde, yabancı uyruklu kişilerin de dolandırıldığı öne sürüldü. S.A. isimli yabancı uyruklu kişi, projeden birden fazla daire aldığını ancak kendisine teslim edilmediğini belirtirken, tehdit edildiğini öne sürdü. Ayrıca A.C. isimli yabancı uyruklu kişi de dolandırıldığını öne sürerken bahse geçen çeteden şikayetçi oldu.

A.C. tercüman bulunmadan imza attırıldığını öne sürerek, dairesinden bu çete tarafından şiddete uğrayarak çıkarıldığını ve eşyalarını da alamadığını iddia etti. A.C., çeteden şikayetçi olurken, imza atılan noterden de şikayetçi oldu.

Anlaşmaların Büyükçekmece 20. Noteri’nde yapıldığı şikayetçi olan yurttaşlar tarafından öne sürüldü.

"NOTER DİYE GÜVENDİK"

N.A. isimli yabancı uyruklu kişi de çeteden şikayetçi oldu. N.A. yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Bu kişiler bize yabancı olduğumuz için kuralları bilmediğimiz için bunlar bize daire sattılar. Daireleri bizi sattıktan sonra noterde olduğu için biz bunlara güvendik. Çünkü noter devlet kurumu. Ama aslında bunlar zaten noteri de kullanmışlar. Bizim paralarımızı aldılar. Parayı aldıktan sonra bize daire de teslim etmediler. Başımıza gelmeyen kalmadı bu projede. Farklı farklı şekillerde bizden para aldılar. Tehdit de ediyorlar ve ‘Burada dairen yok, git nereye şikayet edeceksen et’ diyorlar.” Çete lideri olduğu iddia edilen Çetin Şimşek isimli kişinin konut satışı için firma isimlerini belli aralıklarla değiştirdiği öne sürüldü.

"TEMİZ ELLER SAVCISINA İHTİYAÇ VAR"

Konunun takipçilerinden olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, “Türkiye’de 300 bin bağımsız konut ne yazık ki maalesef dolandırılmış. İki tip dolandırıcı var. Bir imar çetesi ve beton lobisinde gücünü alan dolandırıcılar var. Bir de bireysel dolandırıcılar var. Vatandaşımız yemedi içmedi, ‘Bir evim olabilir mi?’ derken ne yazık ki dolandırıldı” dedi. Tekin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye'de temiz eller savcısına ihtiyaç var. Bir temiz eller savcısıyla bu sorunlar çok rahatlıkla çözülebilir. Aksi takdirde bütün bu uğraşlara baktığımızda karşı taraf müteahhit dediğimiz beton lobisi, imar çetesinin gücü yüksek olduğu için bilirkişi müesseselerine bakın, raporların tamamı bu çetelerin lehine karar vermiş. Büyük bir suç ortaklığı oluşmuştur. Bu suç ortaklığının içinde herkes vardır. Kamu yöneticileri vardır, belediyeler vardır, bakanlıklar vardır, siyaset vardır. Siyasetin olmadığı yerde kimse dolandırıcılık yapamazsınız. Arkanızda bir siyasi güç olduğu zaman bu rahatlıkla davranabilirsiniz. Aksi takdirde beş dakika sonra kolluk kuvvetleri gözaltına alır, savcılık soruşturma açar. Eğer bütün bunlar olmamışsa bu da bize bunu gösteriyor ki büyük bir suç ortaklığı var. İnşallah bu suç ortaklığını 14 Mayıs'ta bozacağız” dedi.