Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü,1 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta, motosikletli iki kişi bir sitenin önünde bekleyen Ahmet Karatay'a ateş açtı. Ağır yaralanan Karatay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Murat Ö. yaralandı.
Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde gece saatlerinde bekleyen motosikletli 2 kişi, Ahmet Karatay'ın yanlarına yaklaştığını gördü. 2 şüpheliden biri belinden çıkardığı tabanca ile Karatay'a doğru ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Karatay ağır yaralanırken, şans eseri olay yerinde bulunan Murat Ö.'ye hafif yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karatay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"MOTOSİKLETLE GELİP, 2 KİŞİYİ YARALIYORLAR"
Mahalle sakini Umut İslam, "Olay gece olmuş. Motosikletle geldiler. 2 kişinin yaralandığı söyleniyor. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Onun dışında pek bir bilgimiz yok. Motosikletle gelip, 2 kişiyi yaralıyorlar" dedi.
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