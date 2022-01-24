Esenyurt’ta snowboard keyfi
Esenyurt’ta karla kaplı yolda snowboard yapan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Megakent beyaz örtü ile kaplandı.
Esenyurt’ta da karla kaplı yolda bir vatandaş snowboard yaptı. Snowboard keyfi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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