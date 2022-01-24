Esenyurt’ta snowboard keyfi

Esenyurt’ta karla kaplı yolda snowboard yapan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(İHA)
24 Ocak 2022 Pazartesi, 21:24
Esenyurt’ta snowboard keyfi
Abone Ol google-news

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Megakent beyaz örtü ile kaplandı.

Esenyurt’ta da karla kaplı yolda bir vatandaş snowboard yaptı. Snowboard keyfi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler