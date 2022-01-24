Esenyurt’ta snowboard keyfi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 21:24

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Megakent beyaz örtü ile kaplandı.

Esenyurt’ta da karla kaplı yolda bir vatandaş snowboard yaptı. Snowboard keyfi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

