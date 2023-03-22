Esenyurt'ta sokak ortasında cinayet!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldüren saldırgan polise teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:08
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Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında Savaş Ç.; eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bir süre takip etikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. 

Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Esenyurt Cinayet Cinayet Dosyası

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