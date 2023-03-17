Fırında 'ispiyon' cinayeti: İş arkadaşını bıçakladı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:12

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:27

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında iddiaya göre, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar serbest bırakıldı.

Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek iş arkadaşı Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı.

Araya giren diğer arkadaşları Acar’ın elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.