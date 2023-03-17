Fırında 'ispiyon' cinayeti: İş arkadaşını bıçakladı

Erzurum'da iddiaya göre, polisin uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı Bilal Acar (27) çalıştığı fırının sahiplerinin olayı öğrenmesi üzerine mesai arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i (28) kendisini ispiyonladığını öne sürerek bıçakladı.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:12
Fırında 'ispiyon' cinayeti: İş arkadaşını bıçakladı
Abone Ol google-news

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında iddiaya göre, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar serbest bırakıldı.

Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek iş arkadaşı Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı.

Araya giren diğer arkadaşları Acar’ın elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.


Erzurum fırın bıçaklama

İlgili Haberler

Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı

Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı
İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi

İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi
Böreğiniz fırından çıkınca çabuk sönüyorsa böyle pişirin! 40 yıllık usta sırrı verdi

Böreğiniz fırından çıkınca çabuk sönüyorsa böyle pişirin! 40 yıllık usta sırrı verdi

En Çok Okunan Haberler