Esenyurt’ta sokak ortasında kurşun yağdırdılar... 1 ağır yaralı!
Esenyurt’ta aracını sokağa park eden 21 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden isabet alan K.F.T., ağır yaralanırken, olay ile ilgili polis çalışma başlattı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde öğle saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.
İddiaya göre; kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta aracıyla duran K.F.T.'nin (21) yanına yaklaştı. Aracının ses sistemiyle uğraşmak üzere kenara çeken K.F.T.’yi gören yüzü kapalı saldırgan, silahını çekerek K.F.T.’nin aracına kurşun yağdırdı.
SALDIRGAN ARANIYOR!
Ensesinden yaralanan K.F.T. aracını birkaç metre ileriye götürebildi. Mahallelinin silah seslerini duyarak dışarıya çıkmasının ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.F.T., hastaneye kaldırıldı.
Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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