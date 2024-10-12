Esenyurt’ta sokakta taciz! Kadın bağırınca kaçtı
İstanbul Esenyurt’ta, iddiaya göre sabah saatlerinde bir kadın sokakta tacize uğradı. Kadının bağırmasıyla şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sabah 6.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde iddiaya göre, bir kadın sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından tacize uğradı. Kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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