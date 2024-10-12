Esenyurt’ta sokakta taciz! Kadın bağırınca kaçtı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 12.10.2024 - 15:19

Sabah 6.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde iddiaya göre, bir kadın sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından tacize uğradı. Kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.