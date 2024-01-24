Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'kripto para' ayrıntısı
Esenyurt’ta bir kafede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zanlıların tanıdıklarından topladıkları 12 milyon TL’yi kripto para piyasasında işlem yaparak kaybettiği ve kavganın bu nedenle çıktığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt’ta dün bir kafede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıların da ifadesini aldı.
Zanlılardan O.Y ve A.K.’nin yüksek kar vaadiyle tanıdıklarından topladığı yaklaşık 12 milyon TL’yi borsa ve kripto para piyasasında kaybettiği belirlendi. Dün akşam tarafların Esenyurt’ta bir kafede uzlaşmak için toplandı ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O.K. ve A.K.’nin aralarında bulunduğu 5 zanlı ile birlikte olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.
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