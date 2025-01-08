Esenyurt'ta 'talaş' yüklü kamyon devrildi: Şoför kazayı ucuz atlattı
Esenyurt’ta talaş yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Alkop caddesinde meydana geldi.
Yan yolda seyreden 34 FT 7419 plakalı talaş yüklü kamyon iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kamyonun rampa çıktığı sırada meydana gelen kazada şoför hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoföre ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
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