Esenyurt'ta tekmeli yumruklu 'yol verme' kavgası
Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde panelvan araç sürücüsü, sola dönmek isteyen otomobil sürücüsüne yol vermedi.
İki araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Sürücülerin kavgası sırasında oluşan trafik yoğunluğuna diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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