Esenyurt’taki buluşmaya polis engeli! Özgür Özel'in bulunduğu otobüse engelleme

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:40

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:43

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm partililer Esenyurt'ta saat 16:00'da buluşmaya çağırmıştı.

Esenyurt'ta CHP lideri Özgür Özel'in makam otobüsü polis tarafından durduruldu; partililerin bulunduğu otobüsün geçişine engel çıkarıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emniyet müdürüyle müzakere yürüttü, olumlu bir yanıt alamadı.

Diğer yandan Esenyurt Meydanı'nda kalabalıklaşmaya başladı. Yurttaş iktidara tepkilerini dile getiriyorlar.

CHP OTOBÜSÜNE ENGEL

Esenyurt Meydan'ında toplanmak için gelen CHP otobüsünün ilerlemesine ve platform kurulmasına engel olundu. Olay yerinde bulunan yurtaşlar 'Hak hukuk adalet' sloganları atıyor.

"SAAT 16.00'DA ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NA..."

CHP lideri Özgür Özel, polis engelinin ardından açıklama yaptı.

Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensupları, biliyorsunuz dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız. MYK’mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim."

Genel Başkan Özel şöyle devam etti:

“İRADEMİZİ GERİLETEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER”

“Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, ‘Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?’ diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız.”