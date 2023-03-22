Esenyurt'taki cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta S. Ç.; eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bir süre takip etikten sonra başından vurdu. Polis, kan donduran olaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.
Yenikent Mahallesinde bu sabah yaşanan olayda S.Ç., eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü T.D.’yi kafasına tek el ateş ederek öldürmüştü. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili detaylara ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Aralık 2022 tarihinde Balıkyolu Mahallesinde bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan incelemede M.Ç.’nin yüksekten düşerek yaralandığı belirlendi.
'BALKONDAN İTTİ' İDDİASI
Hastaneye kaldırılan kadın, ifadesinde eşi S.Ç. ve kardeşi B.Ç.’nin kendisini balkondan ittiğini söyledi. Yapılan incelemede M.Ç.’nin, T.D. isimli şahısla ilişki yaşadığından şüphelenen kocası ile tartıştığı ve olayın bu sırada yaşandığı belirlendi.
Bu olaydan sonra adliyeye sevk edilen S.Ç. ve B.Ç., serbest bırakıldı. M.Ç.’ye yönelik mahkeme tarafından koruyucu tedbirler alındı.
Bu sabah yaşanan olayda ise S.Ç., eşinin kendisini aldattığını düşündüğü T.D.’yi takibe aldı. Bir anda arkasından yaklaşarak silahını ateşleyen S.Ç., şahsın ölümüne neden oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan S.Ç.’nin üzerinde 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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