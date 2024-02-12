Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde kriz büyüyor: Arapça vekâleti yırttı, ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 03:53

İstanbul Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde, Arapça vekâlet krizi yaşanıyor. 2022’de yapılan seçimde Arapça vekâlet kullanıldığı iddiasıyla açılan sitenin fesih davası davası geçen aylarda reddedildi.

Son yapılan site yönetimi seçimlerinde da Arapça vekâlet kullanılırken, site sakinlerden F.K., seçim sırasında Arapça vekâletlerden biri yırtarak tepki gösterdi. Olayın ardından site yönetimi ve avukatı suç duyurusunda bulunurken F.K., “mala zarar verme” ve “dolandırıcılık” iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

F.K., ifadesinde, “Arapça vekâletnamaler vardı seçimde, ben de itiraz ettim. Oradaki avukat ise bu vekâletnameler geçerlidir dedi. Ben de, ‘Türkiye’de işlem yapılacaksa Türkçe olacak. Anayasaya’ya uygun değil. Tercüme ettirin getirin’ dedim. Avukat itirazımı kabul etmedi. Ben de bunun üzerine Arapça yazılı vekaletname başlıklı bir adet kağıdı yırttım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme site yönetimine açılan fesih davasının reddetmişti. Site sakinleri kararın ardından dosyaya İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. F.K. isimli site sakininin avukatı İstinaf Mahkemesi için dilekçe yazdı. Davanın reddedilmesinin ardından İstinaf Mahkemesi’ni verilen dilekçede ise, “Türk Borçlar Kanununda belirlenen ve başında Türk yazılı olan bir kanuna istinaden böylesine fahiş bir hatanın bilirkişi tarafından yapılması kabul edilemez. Dosya arasına alınan rapor yanlı olup, Türk hukuku görmezden gelinmiştir” denilmişti.