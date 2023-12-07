Vekâlet krizi sürüyor: Fi Tower gerilimi kaymakama taşındı
İstanbul Esenyurt’ta bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleri ile yönetim arasında Arapça vekâlet krizi sürüyor.
2020’de yönetimine kayyum atanan Fi Tower isimli sitede 2022’de seçime gidildi. İddialara göre seçimde sahte ve Arapça vekâletler kullanıldı.
Konunun yargıya taşınmasının ardından, mahkeme, yakın zamanda seçim yapılacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Site sakinleri konuya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile görüştü.
İŞ KAYMAKAMLIĞA GİTTİ
Cumhuriyet’e
konuşan site sakini C. A. ise
“Kaymakam, ‘Başsavcımızla
görüşeceğim’ dedi. Sitede dış
bağlantıları olan bir çete ile
karşı karşıya olabiliriz” diye konuştu.
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