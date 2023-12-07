Vekâlet krizi sürüyor: Fi Tower gerilimi kaymakama taşındı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleri ile yönetim arasında Arapça vekâlet krizi sürüyor.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00
Vekâlet krizi sürüyor: Fi Tower gerilimi kaymakama taşındı
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2020’de yönetimine kayyum atanan Fi Tower isimli sitede 2022’de seçime gidildi. İddialara göre seçimde sahte ve Arapça vekâletler kullanıldı.

Konunun yargıya taşınmasının ardından, mahkeme, yakın zamanda seçim yapılacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Site sakinleri konuya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile görüştü.

İŞ KAYMAKAMLIĞA GİTTİ

Cumhuriyet’e konuşan site sakini C. A. ise “Kaymakam, ‘Başsavcımızla görüşeceğim’ dedi. Sitede dış bağlantıları olan bir çete ile karşı karşıya olabiliriz” diye konuştu.


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