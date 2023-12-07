Vekâlet krizi sürüyor: Fi Tower gerilimi kaymakama taşındı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

2020’de yönetimine kayyum atanan Fi Tower isimli sitede 2022’de seçime gidildi. İddialara göre seçimde sahte ve Arapça vekâletler kullanıldı.

Konunun yargıya taşınmasının ardından, mahkeme, yakın zamanda seçim yapılacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Site sakinleri konuya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile görüştü.

İŞ KAYMAKAMLIĞA GİTTİ

Cumhuriyet’e konuşan site sakini C. A. ise “Kaymakam, ‘Başsavcımızla görüşeceğim’ dedi. Sitede dış bağlantıları olan bir çete ile karşı karşıya olabiliriz” diye konuştu.

