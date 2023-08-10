Esenyurt'taki pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelendiği iddia edilen zanlı kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıya ilişkin yeni görüntüle ortaya çıktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen haftalarda yaşanan tekel bayiindeki vahşetin yankıları sürerken dehşet verici bir olay daha yaşandı.
Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelenen M.B.T. adlı şüpheli, pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkânının önünde adeta dehşet saçtı.
Zanlı M.B.T. yanında getirdiği tüfeğini art arda dükkâna doğru ateşledi. Çevredeki yurttaşlar olay sonrası paniğe kapılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI!
Devriye atan polis ekipleri zanlı M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürürken olay yerinde de inceleme başlatıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. M.B.T.'nin saldırısı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.
Silahı tutukluk yapan saldırgan bir süre uğraştıktan sonra ateş açmaya başlıyor. Kaçan saldırgana bir kişi cep telefonu veriyor. Ancak saldırgan telefonu yere atarak kaçıyor.
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