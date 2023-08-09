Yer yine Esenyurt... Kuaföre pompalı tüfekle saldırı düzenledi!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:15

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen haftalarda yaşanan tekel bayiindeki vahşetin yankıları sürerken, dehşet verici bir olay daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelenen M.B.T. adlı şüpheli, pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkânının önünde adeta dehşet saçtı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

Zanlı M.B.T. yanında getirdiği tüfeğini art arda dükkâna doğru ateşledi. Çevredeki yurttaşlar olay sonrası paniğe kapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Devriye atan polis ekipleri zanlı M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürürken, olay yerinde de inceleme başlatıldı.

Yaşanan anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.