Esenyurt'taki 'tekel bayisi' cinayetinin nedeni belli oldu

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:46

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:56

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayetin nedeni belli oldu.

Gece saatlerinde Murat Özer, Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli 4 silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darbedip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı.

Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Özer yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİN NEDENİ BORÇ NEDENİYLE ATILAN WHATSAPP PAYLAŞIMI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.

Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı.

Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Geçen aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganlardan Murat Özer'i yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'te işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.